اليوم.. رئيس الوزراء يلقى كلمة بمنتدى الابتكار التكنولوجى فى السياحة

كتبت ــ هند مختار

يُلقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي حول الابتكار التكنولوجي في السياحة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

وخلال اللقاء، أعرب أمين عام منظمة السياحة العالمية، عن سعادته بالتواجد فى مصر والمشاركة فى اجتماعات اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط، ومنتدى الابتكار التكنولوجي فى السياحة.