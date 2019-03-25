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الإثنين، 25 مارس 2019 04:13 م
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المفوضية الأوروبية تعلن انتهاء استعدادتها لـ"بريكست" بدون اتفاق

الإثنين، 25 مارس 2019 03:18 م
المفوضية الأوروبية تعلن انتهاء استعدادتها لـ"بريكست" بدون اتفاق تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
أ ش أ
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أنها انتهت من استعدادتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بدون التوصل لاتفاق، محذرًة من أن مغادرة التكتل أصبح أمرًا "مرجحًا بشكل متزايد".

وذكرت المفوضية الأوروبية - فى بيان أصدرته اليوم ونقلته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية - أنها انتهت من اجراءات الطوارئ واستعدادتها التى كانت قد بدأتها منذ ديسمبر لعام 2017.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من موافقة قادة الاتحاد الأوروبى على طلب موجه لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لتأجيل (بريكست) بمدة أقل من تلك التى كانت طلبتها ماي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تمديد أمد المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبى على أن تغادر بريطانيا الاتحاد فى 12 أبريل المقبل، مما يعنى أن لندن ستنسحب بدون التوصل لاتفاق إذا لم تتمكن بريطانيا من الحصول على مواققة البرلمان على اتفاق بشأن (بريكست) أو إجراء تمديد آخر أو إلغاء عملية (بريكست(.

 

 


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