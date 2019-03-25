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المرور: سقوط أمطار خفيفة على الطرق لم تؤثر على حركة السيارات

الإثنين، 25 مارس 2019 10:48 ص
المرور: سقوط أمطار خفيفة على الطرق لم تؤثر على حركة السيارات سقوط أمطار خفيفة على الطرق
كتب عبد الرحمن سيد
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قالت اﻹدارة العامة للمرور، إنه يتم متابعة الحالة الجوية وعدم استقرار الطقس، وتلاحظ سقوط أمطار خفيفة بالطرق التابعة للإدارة دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.
 
وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أى معوقات مرورية على الطرق و سيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.
 
كانت موجة من سوء اﻷحوال الجوية ضربت المحافظات، ونتج عنها سقوط أمطار فى الساعات اﻷولى من صباح اليوم الاثنين، وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات على كافة الطرق.
 
 
 

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