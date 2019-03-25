القوى العاملة: قبول طلبات 47 فرصة عمل بدمياط برواتب تصل إلى 2500 جنيه

كتب محمود راغب

تبدأ مديرية القوى العاملة بدمياط، اليوم الأثنين، قبول طلبات راغبى العمل على 47 فرصة عمل بـ 3 منشآت، بأجر يتراوح بين 1200 و2500 جنيه.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحاً أن الفرص تتمثل فى 22 محاسبين بكالوريوس تجارة، رقابة جودة بكالوريوس، ومهندسين بكالوريوس فنون تطبيقية، واسترجي دبلوم دهانات، ونجارين دبلوم نجارة، ولا يشترط خبرة، والسن لايزيد عن 30 عاما.

كما تشمل الفرص 24 مهندس بكالوريوس هندسة ، وانتاج وجودة ، وعامل عادي دبلوم متوسط السن أقل من 35 عاما وخبرة 3 سنوات، ونجار أثاث واسترجي ، واويمجي ولا يشترط مؤهل، والسن لا يزيد عن 30 عاما وسوف يحدد المرتب بعد المقابلة.

من جانبه أشار حامد رجب ، وكيل مديرية القوى العاملة بدمياط إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأثنين وحتى استيفاء العدد المطلوب ، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ماعدا الجمعة والسبت، إلى مديرية القوى العاملة بدمياط - طريق المحور أمام قسم شرطة ثان بميدان الشهابية أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.