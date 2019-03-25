القبض على 3 عاطلين لقيامهم بأعمال السمسرة وفرض الإتاوات بمرور شبرا الخيمة

كتب - نيفين طه

شنت إدارة مرور القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط مخالفات فرض السيطرة والبلطجة بالمواقف ومواجهة ظاهرة أعمال السمسرة المخالفة بوحدات المرور، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا بنطاق مرور شبرا الخيمة، ألقى القبض على المتهمين وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية، بشن حملة أشرف عليها اللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، أسفرت عن ضبط كل من "عبد المنعم .م.ع" عاطل- حال قيامه بفرض الإتاوة والسيطرة بموقف"بهتيم - باب الشعرية"، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى 57 جنيها من متحصلات عمله الآثم، و"هاشم م. ب" عاطل، سبق اتهامه فى قضيتى (سلاح بدون ترخيص ومخدرات) حال قيامه بفرض الإتاوة والسيطرة بموقف "الشارع الجديد- بهتيم".

كما تم ضبط "حسام الدين. س" عاطل- حال تواجده بصالة تراخيص وحدة مرور شبرا الخيمة لقيامه بممارسة أعمال السمسرة لإنهاء الإجراءات الترخيصية للراغبين نظير أجر مادي، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى 210 جنيهات عملات ورقية مختلفة ورخصة تسيير "رقم ب ق ن 834" وشهادة بيانات للسيارة رقم "ب ق ن 834"، وإيصال توريد نقدية ونموذج فحص فنى 101 مرور وإيصال طفاية ونموذج فحص طفاية وبوليصة تأمين و3 أورنيك 351 مرور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.