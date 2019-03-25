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القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية فى الغربية

الإثنين، 25 مارس 2019 11:40 ص
القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية فى الغربية القبض على متهمين - أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، خلال حملة أمنية .

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والقوة المرافقة له، من ضبط تشكيل عصابى مكون من "محمد ن م" 28 سنة مقيم دائرة أول طنطا، "أحمد م ر" 42 سنة، "عمر ع ر" 23 سنة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 3 طرب من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، طبنجة، 50 طلقة خرطوش، مبلغ مالى، سيارة .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.


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