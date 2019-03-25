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العثور على جثة طفل مشنوقا بمركز أبنوب داخل منزله والأمن يبحث ملابسات الواقعة

الإثنين، 25 مارس 2019 10:30 م
العثور على جثة طفل مشنوقا بمركز أبنوب داخل منزله والأمن يبحث ملابسات الواقعة جثة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري
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لقى طفل مصرعه بعد أن عُثر عليه مشنوقا داخل منزله بقرية عرب القداديح بمركز أبنوب، ويواصل فريق من المباحث التحرى لكشف ملابسات الواقعة.

وكان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز أبنوب، يفيد بالعثور على "ع. ع" 13 سنة طفل مشنوقا داخل منزله بقرية عرب القداديح التابعة لمركز أبنوب، ويواصل فريق من المباحث من وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب التحرى وسؤال أسرة الطفل وشهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، للتوصل لأسباب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.


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