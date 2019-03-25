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الشيخ محمد بن زايد: اعتماد 5.6 مليار درهم لدعم البحث فى المجالات الحيوية

الإثنين، 25 مارس 2019 10:25 ص
الشيخ محمد بن زايد: اعتماد 5.6 مليار درهم لدعم البحث فى المجالات الحيوية الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد عبد العظيم
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أعلن الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن تخصيص 5.6 مليار درهم لدعم البحث والتطوير فى المجالات الحيوية خلال الخمس سنوات المقبلة، فى إطار السعى لإيجاد حلول للتحديات التى تواجه العالم.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "اعتمدنا اليوم 5.6 مليار درهم لدعم البحث والتطوير في المجالات الحيوية للسنوات الخمس المقبلة.. ووجهنا اللجنة التنفيذية لإقامة شراكات عالمية تعزز مكانة أبوظبي في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم خاصة فيما يتعلق بندرة المياه والأمن الغذائي وكفاءة الطاقة وغيرها".

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الشيخ محمد بن زايد 

وكان الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، استقبل مؤخرا مستشار النمسا سيباستيان كورتس، لبحث التعاون المشترك بين البلدين وتطوير العلاقات الإماراتية النمساوية فى إطار الشراكة، وذلك أجرى جولة معا فى العاصمة الإماراتية أبوظبى.

 

 

 


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