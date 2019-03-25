السلطات الإسرائيلية محذرة المستوطنين بغلاف غزة: دوى انفجارات سيسمع قريبا

أنذرت السلطات الإسرائيلية المستوطنين فى غلاف غزة بأن دوى انفجارات سيسمع قريبا بسبب شن الجيش غارات على القطاع ردا على سقوط صاروخ أطلق منه على تل أبيب، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وأكدت إدارة مجلس سدوت النقب للمستوطنين أن دوى انفجارات سيسمع قريبا ضمن إطار تنفيذ الجيش الإسرائيلى عمليات هجومية، داعية المستوطنين إلى التحلى باليقظة والتأهب والخضوع لتوجيهات أمنية والتوجه إلى ملاذات آمنة فى حال تشغيل صفارات الإنذارات للدفاع الجوى والبقاء فى المكان على مدى 10 دقائق على الأقل.

كما أفادت القناة الـ12 بأن السلطات الإسرائيلية فتحت الملاجئ للمستوطنين فى مدينة عسقلان وفى مستوطنات غلاف غزة، بالإضافة إلى وقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق محطات أوفاكيم ونتيفوت وسديروت لسكك الحديد حتى إشعار آخر، تحسبا من هجمات صاروخية جديدة من غزة.