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الإثنين، 25 مارس 2019 10:56 ص
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السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم

الإثنين، 25 مارس 2019 10:35 ص
السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم السكك الحديدية - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكك الحديدية، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالى:
 
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة
 
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-
 
- القاهرة  / أسيوط  مدة  40 دقيقة
- أسيوط / أسوان  مدة  25 دقيقة
 
ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
 
رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة
 
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التاخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .
 
 

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النقل

سكك حديد مصر

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