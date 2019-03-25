السجن 7 سنوات لمزارع وسنة لزوجته لقتلهما ابنتهما بسبب الشرف فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مزارع بالسجن 7 سنوات وسنة لزوجته، لقيامهما بقتل ابنتهما والتخلص من جثتها بمدينة القنايات، صدر القرار برئاسة المستشار على موسى، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزى.

تعود أحداث القضية رقم 3171 جنايات قسم شرطة القنايات لسنة 2018، بتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية، لضباط إدارة البحث الجنائي، عن قيام زوجين بالتخلص من ابنتهما، لشكهما فى سلوكها.

وبعد صحة المعلومات والتحريات، تبين قيام " ح م" 42 سنة مزارع، بالتخلص من ابنته" ن" 19 سنة، بمساعدة زوجته" ن ع" 40 سنة ربة منزل.

وكشفت التحريات أن الزوجين، شكا فى سلوك ابنتهما وحملها سفاحا، فقاما باستدراجها إلى أرض زراعية يمتلكها وتخلصا منها قتلا، وأخفيا الجثة فى الأرض.

وأضافت التحريات، أن الزوجين بعد شكاوى الأهالى من ظهور رائحة كريهة من الأرض الزراعية، قاما بنقل الجثة داخل جوالين، والتخلص منها فى مصرف.

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع النقيب أحمد عبد الغفار، رئيس مباحث القنايات، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، من القبض على الزوجين، وتم إحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.