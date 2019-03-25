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السجن 10 سنوات لوالدين لبيعهما طفلهما الرضيع على "فيس بوك"

الإثنين، 25 مارس 2019 06:33 م
السجن 10 سنوات لوالدين لبيعهما طفلهما الرضيع على "فيس بوك" المحكمة
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت حكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار مجدى محمد نواره، وعضوية المستشارين رفعت عامر وعمر سويدان وأمانة سر كيرلس الراوى ومحمد البغدادى وصلاح خليل، الحكم فى قضية عرض أم وزوجها بيع جنينها عبر فيس بوك، بمقابل مادى 20 ألف جنيه، بالسجن للمتهم الأول "محمد" ووزوجته "هنا" بالسجن المشدد 10سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه مع الزامهما بالمصاريف بتهمة اتجارهما فى البشر وبيع طفل عبر الفيس بوك.

وتعود القضية رقم 7527 لسنة 2018 إدارى قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بورود بلاغ من الدكتورة عزة العشماوى، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيامها برصد إحدى السيدات تدعى "هنا" تقوم بعرض مولدها للتبنى وسيولد خلال أسبوعين على مواقع التواصل الاجتماعى، مقابل 20 ألف جنيه، وقامت بوضع هاتفها للتواصل معها.

أسفرت التحريات السرية إلى أن مستخدمى الخط يدعى محمد نبيل، 31 سنة، بدون عمل، ومقيم منطقة المندره، دائرة قسم المنتزه ثان.

وأكدت التحريات أن سالف الذكر هو مرتكب الواقعة، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة برفقه زوجته، تم عرضهما على النيابة العامة التى قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى قررت تأجيل الحكم إلى 25 مارس المقبل.


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