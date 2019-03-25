video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الزراعيين": التغيرات المناخية وراء ارتفاع أسعار الفول والبطاطس

الإثنين، 25 مارس 2019 09:00 ص
"الزراعيين": التغيرات المناخية وراء ارتفاع أسعار الفول والبطاطس الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال الزراعيين
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قال الدكتور سمير النجار،رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين وجمعية التقاوى، إن التغيرات المناخية باتت تؤثر بشكل كبير على المنتجات الزراعية، بدليل ارتفاع أسعار الفول والبطاطس.

وأضاف سمير النجار لـ"اليوم السابع" أنه فيما يتعلق بالأزمة التى شهدتها أسعار البطاطس الفترة الماضية، فإن المناخ هو المسئول الأول عن ذلك، وهو سيؤثر مستقبلا على العديد من الأصناف الزراعية. مما يستوجب دراسة تلك التغيرات، بدليل ارتفاع أسعار الفول من 8 جنيهات إلى 30 جنيها للكيلو ونحن نستورد أغلبه.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، إن مسألة زيادة الصادرات ترتبط بإنتاج أنواع جديدة من المنتجات مثلا إنتاج أنواع معينة من البطاطس والمصالح سهلة التقشير فى ظل تشبع الأسواق العالمية من الصادرات التقليدية.

وأشار لأهمية قيام شركات خاصة بمسألة الإرشاد لزيادة الصادرات مع القيام بمكافحة الأمراض بشكل جيد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

رجال الاعمال الزراعيين

سمير النجار

الصادرات الزراعية

اسعار الفول

اسعار البطاطس




لا تفوتك
زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة