"الزراعيين": التغيرات المناخية وراء ارتفاع أسعار الفول والبطاطس

كتب عبد الحليم سالم

قال الدكتور سمير النجار،رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين وجمعية التقاوى، إن التغيرات المناخية باتت تؤثر بشكل كبير على المنتجات الزراعية، بدليل ارتفاع أسعار الفول والبطاطس.

وأضاف سمير النجار لـ"اليوم السابع" أنه فيما يتعلق بالأزمة التى شهدتها أسعار البطاطس الفترة الماضية، فإن المناخ هو المسئول الأول عن ذلك، وهو سيؤثر مستقبلا على العديد من الأصناف الزراعية. مما يستوجب دراسة تلك التغيرات، بدليل ارتفاع أسعار الفول من 8 جنيهات إلى 30 جنيها للكيلو ونحن نستورد أغلبه.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، إن مسألة زيادة الصادرات ترتبط بإنتاج أنواع جديدة من المنتجات مثلا إنتاج أنواع معينة من البطاطس والمصالح سهلة التقشير فى ظل تشبع الأسواق العالمية من الصادرات التقليدية.

وأشار لأهمية قيام شركات خاصة بمسألة الإرشاد لزيادة الصادرات مع القيام بمكافحة الأمراض بشكل جيد.