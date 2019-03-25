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الخميس.. الجمعية العمومية لنقابة التمريض تناقش ميزانية النقابة لعام 2018

الإثنين، 25 مارس 2019 05:00 ص
الخميس.. الجمعية العمومية لنقابة التمريض تناقش ميزانية النقابة لعام 2018 نقابة التمريض - جمعية عمومية - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة للتمريض، عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، صباح يوم الخميس المقبل، 28 مارس الجارى، بمقر نادي الزمالك، وذلك لمناقشة ميزانية النقابة لعام 2018، ومناقشة السياسة العامة للنقابة خلال الفترة المقبلة.
 
 
وتأتى الدعوة للجمعية العمومية، وفقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1976، والمعنى بتنظيم شئون نقابة التمريض.
 
 
وأكدت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام، أن المشاركة وحضور الجمعية العمومية ببطاقة الرقم القومي، وكارنية النقابة.
 
 
 
 
 
 

 


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