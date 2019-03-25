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الخطوط الجوية الإثيوبية: التقرير الأولى لحادث الطائرة ربما هذا الأسبوع

الإثنين، 25 مارس 2019 09:40 م
الخطوط الجوية الإثيوبية: التقرير الأولى لحادث الطائرة ربما هذا الأسبوع موقع الحادث
رويترز
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قال المدير التنفيذى لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية تيولدى جيرى مريم اليوم الاثنين إنه يتوقع نشر التقرير الأولى لحادث سقوط الطائرة بوينج 737 ماكس "هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".

وكانت الطائرة سقطت بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا فى 10 مارس ليلقى كل من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصا، حتفهم.

وقال تيولدى لرويترز إن الشركة لم تحسم بعد أمرها بشأن حضور إفادة لبوينج فى الولايات المتحدة بشأن تحديث مزمع للبرمجيات يعد محور التحقيق فى كارثتين جويتين تسببتا فى منع تحليق الطائرات من طراز 737 ماكس فى أنحاء العالم.


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