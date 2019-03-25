وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الإثنين - إن الوزارة تعمل جاهدة من أجل حث الدول على الاستثمار في العراق؛ لتوافره على فرص واعدة وخصبة للاستثمار، مضيفًا أن سياسة العراق الخارجية تقوم على مبدأ النأي بالنفس.

واختتمت في القاهرة أمس الأحد القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق ، والتي ركزت على العديد من القضايا لاسيما سبل وآليات محاربة الإرهاب.