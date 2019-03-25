وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال في وقت سابق "إن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا يختلف عن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان"، وأضاف "ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الاعتراف بما هو موجود بالفعل على أرض الواقع"، كما أكد بومبيو أن واشنطن تسعى للعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية متواجدة لصالح المنطقة وأن نواياها نبيلة.

وقالت زاخاروفا، في منشور على فيسبوك ردا على تصريحات بومبيو، إن "واشنطن وبروكسل تفعلان كل شيء حتى لا يعرف العالم بحقيقة الوضع في شبه جزيرة القرم، نحن نفهم كل شيء وسنصحح استراتيجية معلوماتنا".

وانتقدت المتحدثة الروسية تصريح بومبيو "فيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية لصالح المنطقة ونوايا واشنطن النبيلة"، قائلة إن هناك مئات الآلاف من المقابر الجماعية في العراق وليبيا وسوريا والدول الأخرى في المنطقة.

وكان ترامب قد صرح يوم الخميس الماضي بأنه "بعد 52 عاما حان الوقت للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي تمثل أهمية استراتيجية وأمنية بالنسبة لها"، وأدانت روسيا وألمانيا وإيران وسوريا وفرنسا وعدد من الدول الأخرى هذه الخطوات أحادية الجانب.