الحكم على 120 متهما فى إعادة محاكمتهم بـ"الذكرى الثالثة للثورة".. اليوم

كتب إيهاب المهندس

تصدر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، بعد صدور حكم غيابى ضدهم بالسجن 10 سنوات. تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد نصار.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.