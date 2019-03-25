الحبس 3 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى ،المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان،سعيد أبو صالح، حبس "أحمد .س. ش" 3 سنوات، وذلك لقيامه بإحداث عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بمركز السادات.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط "أحمد .س. ش" 3 سنوات، وذلك لقيامه بإحداث عاهة مستديمة لعامل فى مشاجرة بمركز بالسادات، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.