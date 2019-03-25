"الجنايات" تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة تكوين تكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات التوك توك بالإكراه من قائديها، والقبض عليهما متلبسين يحيازة أسلحة أثناء شروعهما فى سرقة مركبة.

وبدأت القضية بنجاح رجال مباحث قسم شرطة المطرية، فى القبض على كل من "محمد.إ.س" 19 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه"، و"مصطفى.ع.م" 31 سنة، عاطل، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- كيس بداخله مسحوق الشطة)، أثناء شروعهما فى سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهة العاطلين اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة مركبات التوك توك بالإكراه باستخدام المضبوطات، وبإرشادهما ضبط رجال المباحث 2 مركبة توك توك وجارى التوصل لمالكيهما.