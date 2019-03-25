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التعليم: 80 ألف طالب أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا اليوم خلال ساعتين

الإثنين، 25 مارس 2019 05:02 م
التعليم: 80 ألف طالب أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا اليوم خلال ساعتين طلاب اولى ثانوى
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرابة 80000 طالب فى الصف الأول الثانوية العام، أدوا الامتحان الإلكترونى خلال الساعتين الماضيتين فى مادة الأحياء قبل إغلاق منصة الامتحان الإلكترونية.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة لـ"الويم السابع"، إنه جارى مناقشة استمرار باقى الامتحانات الإلكترونية من عدمه حتى انتهاء الموعد المحدد لها 4 أبريل المقبل والتى انطلقت أمس الأحد 24 مارس الجارى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إيقاف منصة الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي اليوم الاثنين الموافق 25 مارس 2019، وأنه سيتم نشر امتحان مادة الأحياء مساء اليوم على موقع الوزارة لتدريب الطلاب عليه.

وقالت الوزارة، إن الإيقاف سيكون اليوم فقط، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات التدريبية للطلاب مساء اليوم.

 

 


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