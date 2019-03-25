التعليم: وقف سيستم منصة الامتحان للتأكد من عمله دون إنقطاع والعودة خلال ساعة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقف سيستم منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى للتأكد من عمله دون انقطاع وسوف يعود للعمل خلال ساعة.

وكان طلاب الصف الأول الثانوى بدأوا صباح اليوم فى أداء امتحان مادة الأحياء فى اليوم الثانى للاختبارات الإلكترونية والتى انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى 4 أبريل المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان هو تدريب للطلاب على النظام الإلكترونى، أى يستطيع الطالب أن يتدرب عليه من خلال النسخة التى يتم توفيرها بعد انتهاء الامتحان على موقع الوزارة، مشيرة إلى أنه لا داعى لتوتر أو قلق الطلاب وأولياء أمورهم، فهى تجربة لقياس البنية والتجهيزات ويتم تلاشى كافة المعوقات وهناك تنسيق مع كافة الجهات فى هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى بدأت بشكل إلكترونى أمس الأحد، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية ويؤدون اليوم اختبار مادة الأحياء وتستمر الامتحانات حتى 4 أبريل المقبل بشكل إلكترونى.