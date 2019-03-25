التعليم تؤكد: 95 ألف طالب أدوا امتحان العربى إلكترونيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من أدوا امتحان اللغة العربية حتى مساء أمس يزيد على 95000 طالب وطالبة بشكل إلكترونى، موضحة هناك بعض المشكلات ويتم تلاشيها والوزارة تعمل على ذلك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان هو تدريب للطلاب على النظام الإلكترونى أى يستطيع الطالب أن يتدرب عليه من خلال النسخة التى يتم توفيرها بعد انتهاء الامتحان على موقع الوزارة، مشيرة إلى أنه لا داعى لتوتر أو قلق الطلاب وأولياء أمورهم، فهى تجربة لقياس البنية والتجهيزات، ويتم تلاشى كافة المعوقات، وهناك تنسيق مع كافة الجهات فى هذا الأمر.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الصف الأول الثانوى بدأت بشكل إلكترونى أمس الأحد، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، ويؤدون اليوم اختبار مادة الأحياء، وتستمر الامتحانات حتى 4 أبريل المقبل بشكل إلكترونى.



