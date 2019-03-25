التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام لأداء امتحان مادة الأحياء إلكترونيا على التابلت منذ التاسعة صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة، أن غرفة العمليات تتابع أى شكاوى من الطلاب للعمل على حلها بشكل فورى، موضحة أن هناك تواصل مع جميع المديريات للمتابعة، وأيضا رصد دخول أعداد الطلاب على المنصة لأداء الامتحان.

فيما شكا بعض الطلاب من صعوبة تحميل الامتحان من على منصة الاختبارات، مؤكدين صعوبة الدخول على الاختبارات، مشيرين إلى أنهم داخل اللجان ينتظرون تقوية السيستم، وحل المشكلة للبدء فى الإجابة عن الأسئلة.



