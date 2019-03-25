video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 11:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

الإثنين، 25 مارس 2019 10:14 ص
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل امتحانات الكترونية - ارشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام لأداء امتحان مادة الأحياء إلكترونيا على التابلت منذ التاسعة صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة، أن غرفة العمليات تتابع أى شكاوى من الطلاب للعمل على حلها بشكل فورى، موضحة أن هناك تواصل مع جميع المديريات للمتابعة، وأيضا رصد دخول أعداد الطلاب على المنصة لأداء الامتحان.

فيما شكا بعض الطلاب من صعوبة تحميل الامتحان من على منصة الاختبارات، مؤكدين صعوبة الدخول على الاختبارات، مشيرين إلى أنهم داخل اللجان ينتظرون تقوية السيستم، وحل المشكلة للبدء فى الإجابة عن الأسئلة.


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق شوقى موضحا تفاصيل الامتحان الإلكترونى: لازم نجرب لتحديد أوجه القصور

طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون أداء الامتحان الإلكترونى فى الأحياء

التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى

اخبار اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة