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التضامن: انطلاق المرحلة الأولى لمشروع "مودة" من جامعة الإسكندرية

الإثنين، 25 مارس 2019 02:20 م
التضامن: انطلاق المرحلة الأولى لمشروع "مودة" من جامعة الإسكندرية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عقد  أول جلسات تدريب لمدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على دليل مشروع مودة، المزمع عقدها بخمس جامعات وهى الإسكندرية وعين شمس والقاهرة وحلوان وبورسعيد كمرحلة أولى، وفقا للبرتوكول المبرم بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالى من أجل تطبيق المشروع بالجامعات كمرحلة تجريبية للوقوف على أهم الإيجابيات والملاحظات تمهيدا لتعميم المشروع على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت  غادة والى أن البروتوكول الموقع سيتم بموجبه دعم التعاون فى مجال تنظيم حملات الاتصال المباشر مع طلبة الجامعات والمعاهد من خلال تطبيق برنامج تدريب يتضمن مكونات اجتماعية ودينية وصحية لرفع الوعى لدى الشباب المقبل على الزواج بالأساسيات اللازمة لتكوين الأسرة والحفاظ على كيانها.

وأكدعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى والمشرف على  مشروع "مودة "أن عدد المدربين الذين يتم إعدادهم حالياً 300 مدرب من أساتذة الجامعات المذكورة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية علي مستوى محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد لافتا الى  أن مشروع "مودة" يرتكز على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة ودعم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات لخفض معدلات الطلاق،  وفقاً لتكليف رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب بإعداد مشروع للحد من الارتفاع المضطرد فى حالات الطلاق.

وذكر عثمان أن أعداد حالات الطلاق قد ارتفعت فى المجتمع المصرى إلى 198 ألف حالة سنوياً بمتوسط 542 حالة يومياً وأن مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، وأشار عثمان أن الشباب المستهدف فى الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام وطلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتى الدفاع  والداخلية ، أيضاً المتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات لافتا إلى أن محاور مشروع مودة تعتمد على تنظيم حملة اتصال مباشر لرفع الوعى وتغيير المفاهيم بين الشباب المقبل على الزواج عن طريق إعداد مادة علمية موحدة وتدريب الكوادر المنفذة للتدريبات.

وقالت الدكتورة رمزة صدقى، مديرة البرنامج بالوزارة  أن الورش ستستمر على مدار يومين، يحاضر فيها الدكتور محمد والي مدرب وخبير العلاقات الأسرية والدكتور عاطف الشيتانى مدرب وخبير الصحة الإنجابية.

وأضافت أن الورش التدريبية تستكمل أعمالها فى باقى الجامعات تباعا على أن تكون المحطة القادمة هى جامعة القاهرة ثم عين شمس ثم جامعة حلوان وبورسعيد.


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التضامن

غادة والى

مشروع مودة

جامعة الإسكندرية




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