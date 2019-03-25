video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحرى عن ضحايا إفريقى.. نصب على مواطنين بزعم "توليد الدولارات" وسقط بالمعادى

الإثنين، 25 مارس 2019 03:00 ص
التحرى عن ضحايا إفريقى.. نصب على مواطنين بزعم "توليد الدولارات" وسقط بالمعادى تزوير عملات-أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

يواصل رجال المباحث التحرى عن الضحايا السابقين لشخص إفريقى الجنسية سقط فى قبضة الشرطة بالمعادى بتهمة النصب على مواطنين، والحصول منهم على أموال بزعم قدرته على تحويل الأوراق البيضاء إلى عملة الدولار.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور والذى تضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات رجال مباحث المعادى، أن شخصا يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية استأجر شقة، ويمارس نشاط النصب والاحتيال على المواطنين.

داهمت مأمورية الشقة وألقت القبض على المتهم "ألبرت. ك- 40 سنة"، وبصحبته مواطن بالمعاش، وبحوزة الأول "خزينة حديدية بداخلها 130 رزمة أوراق بيضاء بحجم العملات المالية، 260 ورقة مالية فئة الـ100 دولار مقلدة، وزجاجة تحوى مادة سائلة مجهولة.

وقال أحد المجنى عليهم، بأنه تعرف على المتهم الإفريقى عبر التواصل الاجتماعى، وأوهمه بقدرته على تحويل الأوراق البيضاء إلى الدولار باستخدام مواد كيمائية، وعقب حضوره للشقة محل الضبط ومشاهدته المضبوطات طلب منه الأول 200 ألف جنيه، لتحويل الأوراق إلى عملة الدولار.

وأقر المتهم بأقوال المجنى عليه، وما أسفر عنه الضبط واستخدامه للمضبوطات للنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب يعرف بتوليد الدولارات وتحرر محضرًا بالواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحقيقات:موظف حى السيدة زينب نصب على 26 مواطنا واستولى على ربع مليون جنيه

سقوط عامل نصب على مواطنين فى 2 مليون جنيه منتحلا صفة شقيقه بالساحل

المعادى

حوادث المعادى

أخبار الحوادث

النصب بتوليد الدولارات




لا تفوتك
الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة