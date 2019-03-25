التحرى عن ضحايا إفريقى.. نصب على مواطنين بزعم "توليد الدولارات" وسقط بالمعادى

كتب كريم صبحى

يواصل رجال المباحث التحرى عن الضحايا السابقين لشخص إفريقى الجنسية سقط فى قبضة الشرطة بالمعادى بتهمة النصب على مواطنين، والحصول منهم على أموال بزعم قدرته على تحويل الأوراق البيضاء إلى عملة الدولار.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور والذى تضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات رجال مباحث المعادى، أن شخصا يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية استأجر شقة، ويمارس نشاط النصب والاحتيال على المواطنين.

داهمت مأمورية الشقة وألقت القبض على المتهم "ألبرت. ك- 40 سنة"، وبصحبته مواطن بالمعاش، وبحوزة الأول "خزينة حديدية بداخلها 130 رزمة أوراق بيضاء بحجم العملات المالية، 260 ورقة مالية فئة الـ100 دولار مقلدة، وزجاجة تحوى مادة سائلة مجهولة.

وقال أحد المجنى عليهم، بأنه تعرف على المتهم الإفريقى عبر التواصل الاجتماعى، وأوهمه بقدرته على تحويل الأوراق البيضاء إلى الدولار باستخدام مواد كيمائية، وعقب حضوره للشقة محل الضبط ومشاهدته المضبوطات طلب منه الأول 200 ألف جنيه، لتحويل الأوراق إلى عملة الدولار.

وأقر المتهم بأقوال المجنى عليه، وما أسفر عنه الضبط واستخدامه للمضبوطات للنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب يعرف بتوليد الدولارات وتحرر محضرًا بالواقعة.