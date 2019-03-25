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التحالف العربى يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال باليمن

الإثنين، 25 مارس 2019 02:27 م
التحالف العربى يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال باليمن اليمن
أ ش أ
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وقع الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض مذكرة تفاهم ، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الفريق الركن فهد بن تركي أكد أن مذكرة التفاهم بين قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والأمم المتحدة، تعنى بجوانب إنسانية نبيلة ،مبيناً أن الجانبين سيعملان وفق المذكره بما يعزز الأهداف تجاه حماية الأطفال.


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