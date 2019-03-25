الاتحاد الأوروبى يعلن إنهاء استعدادات احتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق

كتب سمير حسنى

أعلن الاتحاد الأوروبى إنهاء الاستعدادات لمواجهة احتمال خروج بريطانيا "بريكست" بدون اتفاق، جاء ذلك وفق ما أفادت به "سكاى نيوز" فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى.

وكان وزير المالية البريطانى فيليب هاموند قال أمس الأحد، إنه يتعين على بريطانيا إيجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبى بطريقة منظمة بدلا من محاولة الإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماى.

وردا على سؤال لقناة سكاى بشأن تقارير صحفية عن تآمر وزراء كبار للإطاحة بماى وما إذا كانت رئيسة الوزراء فى وضع صعب قال هاموند "لا أعتقد أن الأمر على هذا النحو".

وقال "تغيير رئيسة الوزراء لن يساعدنا. الحديث عن تغيير اللاعبين فى الوقت الحالى ترف". وردا على ما إذا كان هاموند يسعى إلى تولى ديفيد ليدينجتون النائب الفعلى لماى منصب رئيس الوزراء المؤقت، قال الوزير "الأمر ليس كذلك".

وتابع "أدرك أننا قد لا نتمكن من الحصول على أغلبية لخطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبى وإذا كان هذا هو الحال فأن البرلمان سيضطر لاتخاذ قرار ليس فقط بخصوص ما يرفضه بل ما يؤيده أيضا".