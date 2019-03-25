الأوقاف: الإعلان عن إحلال وتجديد 117مسجدًا على مستوى الجمهورية

كتب ـ أسامة عبد الحميد

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الإثنين، الإعلان رقم (1) لسنة 2019م عن (117) مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها (60) مسجدًا إشهارًا عامًا.

المساجد التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف هى :-

م المديرية اسم المسجد المركز 1. القليوبية صحن مسجد القاضي ع. ابو عوالي القناطر الخيرية 2. المنوفية الصفا – ميت البيضا الباجور 3. سيدي سلامة – طنبشا بركة السبع 4. الشرقية المخامرة – شنيط الحرابوه كفر صقر 5. محمد متولي البوري – الفرايحة اولاد صقر 6. ابو غياتي – الحلوات الابراهيمية 7. العمدة – ابو ياسين ابو كبير 8. الكبير – كشبك ديرب نجم 9. الشيخ عمر – بندر بلبيس بلبيس 10. كفر الشيخ العياش الغربي – قرية العياش بلطيم 11. قرية (7) الحفير الجديدة الحامول 12. نوفل – عزبة نوفل مطوبس 13. شمال سيناء الشوحط يئر العبد 14. دمياط الرحمة بالفؤادية كفر سعد 15. فاطمة الزهراء – رسوة الروضة فارسكور 16. الاء الرحمن السنانين كفر البطيخ 17. السويس الرحمة – ابو سيال الجناين 18. الغربية الرحمن عزبة ابو نابت زفتي 19. عزبة الوالدة قطور 20. النور عزبة البغداد – القراطية المحلة الكبري 21. الرشيدي – صالحجر بسيون 22. غنيم غالي كفر الزيات 23. الدقهلية الربعمائة ميت طريف دكرنس 24. سيدي خضر بالطيبة نبروه 25. عبد الرؤوف ابو زيد الوكالة شربين 26. البحيرة الميهي الدلنجات 27. ابو سعيد – ابو الشقاف حوش عيسي 28. ام اللبن قرية ام اللبن ابو حمص 29. سيف النصر الحاجر كفر الدوار 30. عبد الحميد الوكيل الرحمانية 31. مرسي مطروح الحرمين مطروح 32. اولاد دغيم العلمين 33. الرحمن طنصارة سيوة 34. الفيوم ابومسوته الشرقي يوسف الصديق 35. م الجديدة بنوة منشاة الجمال طامية 36. بني سويف ال عميرة شنارا الفشن 37. احمد قاسم الزرابي بني سويف 38. الساحل الرياض ناصر 39. المغفرة عزبة ابو النور هرم الواسطي 40. المنيا محمد عبد اللطيف – ابو تشت مغاغة 41. الشيخ عمار ديروط ام نخلة ملوي 42. التوبة الريرمون ملوي 43. عبد الجواد الشرقي المنيا 44. سوهاج ال عوف البلابيشي دار السلام 45. التوبة – البربا جرجا 46. المشهد – برديس البلينا 47. انصار السنة سوهاج 48. الشيخ عبيد الشواولة المنشاة 49. الشيخ رشاد – بنجا طهطا 50. العمري بالعلاونة البلينا 51. قنا الشرافنة فرشوط 52. نجع البيجية – القوقاتية قنا 53. عثمان بن عفان – حجازة قبلي قوص 54. الوادي الجديد القشلاق البحري الخارجة 55. النشواني الداخلة 56. اسمنت الكبير الداخلة 57. النخيل بلاط 58. البحر الاحمر المينا سفاجا 59. اسوان عمر بن العاص – العقبية الحجز ادفو 60. الاقصر التوحيد الأقالته القرنة الجديدة

ومنها (56) مسجدًا ومقرًّا إشهارًا محليًّا , إضافة إلى مقر إحدى الإدارات , وهي :