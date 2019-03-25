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الأرصاد: غدا أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الإثنين، 25 مارس 2019 10:58 ص
الأرصاد: غدا أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 20 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ـ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، قد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 2.5 إلى 3متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

 

 


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