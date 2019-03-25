الأرصاد: تحسن حالة الجو غدا وارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من الأربعاء

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تنتهى اليوم الإثنين ليبدأ من غدا الثلاثاء تحسن بالأحوال الجوية، واستقرار بحالة الجو، حيث تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط.



وأضاف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه مع يوم غدا الثلاثاء أيضا تهدأ حركة الرياح، موضحا أنه لازالت الأجواء شديدة البرودة ليلا، لذلك يجب على المواطنين توخى الحذر، وعدم تخفيف الملابس، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة أثناء الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.



وكشف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع يوم الأربعاء المقبل يشهد ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعة فى مثل هذا الوقت من السنة.



