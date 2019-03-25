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الأرصاد:أمطار على شمال البلاد اليوم تمتد للقاهرة والعظمى بالعاصمة 20 درجة

الإثنين، 25 مارس 2019 08:00 ص
الأرصاد:أمطار على شمال البلاد اليوم تمتد للقاهرة والعظمى بالعاصمة 20 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20 

شبين الكوم 13 20

طنطا 13 19

دمنهور 14 19 

الإسكندرية 15 18      

بلطيم 14 20  

مطروح 15 20 

السلوم 13 20 

سيوة 13 20   

بورسعيد 15 18

دمياط 15 18

الزقازيق 14 20

الاسماعيلية 14 20

السويس 14 21

العريش 11 19 

رفح 10 18

رأس سدر 17 22

نخل 11 18    

نويبع 18 18   

طابا 17 20    

كاترين 07 15 

الطور 16 22   

شرم الشيخ 19 23      

الغردقة 18 24 

مرسى علم 15 25       

الفيوم 13 21  

بنى سويف 12 21       

المنيا 13 22    

أسيوط 13 22 

سوهاج 14 23 

قنا 14 24      

الأقصر 15 24 

أسوان 15 25  

أبوسمبل 19 25 

الوادى الجديد 18 26   

شلاتين 20 28 

ابو رماد 21 30

راس حدربة 21 27

حلايب 20 28

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 31

المدينة 15 27  

الرياض 22 30 

المنامة 20 26   

أبوظبى 24 32 

الدوحة 22 25 

الكويت 17 28

دمشق 04 14  

بيروت 12 17  

عمان 04 10  

القدس 05 10 

غزة 11 18     

بغداد 12 22   

مسقط 23 28 

صنعاء 12 28  

الخرطوم 21 38 

طرابلس 12 17

تونس 10 20  

الجزائر 11 18

الرباط 13 23  

نواكشوط 15 23        

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -03 13  

اسطنبول 05 14         

اسلام اباد 13 26       

نيودلهى 16 31 

جاكرتا 25 32 

بكين 05 20

كوالامبور 25 34        

طوكيو 08 16  

أثينا 09 20    

روما 07 20    

باريس 03 12  

مدريد 07 22  

برلين 02 08   

لندن 03 12   

مونتريال -09 -01      

موسكو -01 05        

نيويورك -01 10        

واشنطن 01 13         

 


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