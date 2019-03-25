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الإثنين، 25 مارس 2019 11:40 م
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افتتاح ملتقى الإسماعيلية للإبداع التشكيلى السابع

الإثنين، 25 مارس 2019 11:38 م
افتتاح ملتقى الإسماعيلية للإبداع التشكيلى السابع جانب من الافتتاح
الإسماعيلية – جمال حراجى
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افتتح مساء اليوم الإثنين، الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى،  ملتقى الاسماعيليه للإبداع التشكيلي السابع، والذى يستمر حتى 8 إبريل القادم  بقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت عنوان تعبيرات فنية الفن مرآة لتحضر ورقي الشعوب، وبمشاركة عدد من الفنانين العرب الأجانب والمصريين المتخصصين في مجال الفن التشكيلي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتضمن الملتقى مجالات تصوير ورسم جرافيك ومعرض تصوير فوتوغرافي ومعرض رسوم كاريكاتير ومعرض للخط العربى، ومعرض أشغال وتصميمات فنية عامة بتكنيكات وخامات مختلفة ومعرض أبيض وأسود النحت والخزف، و معرض لرسوم الأطفال، وتم منح ميداليات الملتقى للمراكز الأولى لكل مجال من المجالات المشاركة مع تكريم جميع الفنانين المشاركين بشهادة من الهيئة العامة لقصورالثقافة، كما تم تكريم ضيوف شرف الملتقى وهم الفنان هشام طه، الفنان محمود البيلاوى ، الفنان محمود حال بدرع الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وتضم لجنة التحكيم كل من الفنان عبدالرحمن نور الدين رئيس اللجنة، والفنان محمد ربيع، والفنان عوض الخولى، و الفنانة الدكتورة منى الصياد الفنان وليد عبد الله، ويشرف على الملتقى إداريا  كل من محمد أحمد محمد الشئون الفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية، وإبتسام فاروق الشئون الفنية بالإقليم، ومروة سعد الدين العلاقات العامة والإعلام لإقليم ، كما تضم لجنة الأشراف على التصميمات والمطبوعات كل من الدكتورة منى الصياد ومحمد حافظ ورنا محمد والقوميسيير العام للملتقى الفنانة إيمان يحيي سلام.

 


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