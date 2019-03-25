ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات السلع والبنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعة والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% رابحا عدد 20.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5565.26 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحا عدد 23.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5943.45 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.3% رابحا عدد 14.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.12 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 171.7 مليون سهم بقيمة 36 مليون دينار كويتى عبر 5931 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.73%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.82%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%.

وجاء سهم "العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.80%، تليه فيوتشر كيد بنسبة 9.71%، ثم كفيك بنسبة 9.32%، فيما تصدر سهم "ورقية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم منشآت بنسبة 8.07%، ثم التخصيص بنسبة 7.87%.