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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات السلع والبنوك

الإثنين، 25 مارس 2019 02:10 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات السلع والبنوك بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعة والبنوك.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% رابحا عدد 20.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5565.26 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحا عدد 23.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5943.45 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.3% رابحا عدد 14.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.12 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 171.7 مليون سهم بقيمة 36 مليون دينار كويتى عبر 5931 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.73%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.82%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%.
 
وجاء سهم "العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.80%، تليه فيوتشر كيد بنسبة 9.71%، ثم كفيك بنسبة 9.32%، فيما تصدر سهم "ورقية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم منشآت بنسبة 8.07%، ثم التخصيص بنسبة 7.87%.
 

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