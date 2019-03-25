ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود 10 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.23% رابحا عدد 19.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8666.69 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.27% خاسرا عدد 9.59 نقطة ليغلق عند مستوى 3604.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 127.6 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 73 شركة، فيما تراجعت 105 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.13%.