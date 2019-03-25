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الإثنين، 25 مارس 2019 04:48 م
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اختيار هيئة تنمية الصادرات ضمن تحالف المعرض الأفريقى للتجارة البينية 2020

الإثنين، 25 مارس 2019 04:10 م
اختيار هيئة تنمية الصادرات ضمن تحالف المعرض الأفريقى للتجارة البينية 2020 اجتماع التحضير لمعرض التجارة البينية 2020
كتب – إسلام سعيد
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قرر مجلس إدارة المعرض الأفريقى للتجارة البينية 2020 والذي سيقام بدولة رواندا من قبل AFREXIMBANK والاتحاد الأفريقى هيئة تنمية الصادرات بمجلس الإدارة الاستشارى للمعرض.

وقالت هيئة تنمية الصادرات، إنه تم عقد الاجتماع الأول للمجلس برئاسة رئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو  ،  وتناول الاجتماع مناقشة الدورة السابق من المعرض والتى أقيمت بمصر في ديسمبر 2018 .

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أن أعضاء المجلس أشادوا بالمستوى الذي نفذ به المعرض والفرص التجارية الكبيرة التي أتيحت به فى دورته الأخيرة بالقاهرة.

 

 


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