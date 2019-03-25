إيرباص تفوز بطلبية صينية حجمها 300 طائرة

رويترز

وقعت إيرباص صفقة بعشرات المليارات من الدولارات اليوم الاثنين لبيع 300 طائرة إلى الصين فى إطار حزمة تجارية تتزامن مع زيارة إلى أوروبا يقوم بها الرئيس الصينى شى جين بينج وبما يضاهى رقما قياسيا لطلبيات الطائرات الصينية كانت تحمله منافستها بوينج.

تشمل الصفقة المبرمة بين إيرباص ووكالة المشتريات الحكومية الصينية، شركة توريدات الطيران الصينية القابضة، التى كثيرا ما تنسق صفقات تتصدر عناوين الأخيار أثناء الزيارات الدبلوماسية، 290 طائرة من عائلة ايه320 وعشر طائرات ايه350 عريضة البدن.

وقال مسؤولون فرنسيون إن الصفقة تساوي نحو 30 مليار يورو بالأسعار المعلنة. وعادة ما يقدم صناع الطائرات تخفيضات كبيرة.

تأتي الطلبية الأكبر من المتوقع - والتي تضاهي طلبية لثلاثمئة طائرة بوينج أُبرمت عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين في 2017 - بعد عام لم تطلب الصين خلاله طلبيات تذكر في خضم توترات تجارية عالمية.

وتتزامن أيضا مع وقف تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس والذي يلقي بظلاله على آمال بوينج في طلبية طائرات كبيرة نتيجة لأي تحسن في العلاقات التجارية الأمريكية الصينية.

ولا يوجد ما يشير إلى أي علاقة مباشرة بين صفقة إيرباص والتوترات الصينية الأمريكية أو مشاكل أسطول بوينج، لكن مراقبين للشأن الصيني يقولون إن لبكين تاريخا حافلا في توجيه الرسائل الدبلوماسية أو المفاضلة بين الموردين عن طريق صفقات الطائرات الحكومية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إبرام عقد (طائرات) كبير... هو خطوة مهمة للأمام وبادرة ممتازة في السياق الحالي."

تقترب الولايات المتحدة والصين من اتفاق محتمل لتخفيف النزاع التجاري الدائر بينهما منذ أشهر وكانت التوقعات تشير حتى وقت قريب إلى أن أي تسوية محتملة قد تشمل صفقة لما بين 200 و300 طائرة من بوينج.