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إلزام الفنان أحمد الفيشاوى بدفع نفقة 10 آلاف جنيه لابنته "لينا"

الإثنين، 25 مارس 2019 01:21 م
إلزام الفنان أحمد الفيشاوى بدفع نفقة 10 آلاف جنيه لابنته "لينا" الفنان أحمد الفيشاوى
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة استئناف أسرة القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم السماحى، وعضوية المستشارين عادل رجب وأحمد البيسرى، وأمانة سر محرم فوزى، برفض دعوى الفنان أحمد الفيشاوى، وتأييد حكم أول درجة، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه نفقة لابنته لينا. 
 
كانت هند الحناوي مطلقة الفنان أحمد الفيشاوى، قد تقدمت بدعوى استئناف ضده، وطالبته بدفع نفقة لابنته لينا، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الفنان بدفع مبلغ 10آلاف جنيه نفقة بنوعيها، و200 جنيه بدل فرش وغطا، فيما قدمت الجدة للأم بصفتها الحاضنة دعوى تطالب فيها بزيادة مبلغ النفقة لثراء الفنان وامتلاكه شركة للإنتاج السينمائى، بالإضافة الى أن الصغيرة تدرس بدولة انجلترا، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا والقضاء مجددا بزيادة مبلغ النفقة.
 
كان الفنان قد أقام  دعوى استئناف برفض حكم النفقة، حيث أن ابنته لاتعيش مع الحاضنة، وذلك حسب شهادة التحركات، وإنما تعيش مع أمها بالخارج.
 
 

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