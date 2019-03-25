إضاءة الأهرامات باللون الأزرق فى اليوم العالمى للمياه

كتب عبد الحليم سالم

أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الأهرامات وأبو الهول، احتفالا باليوم العالمى للمياه باللون الأزرق.

يأتى هذا فى إطار الاحتفالات الدولية باليوم العالمى للمياه، لتسليط الضوء على أهمية المياه، وضرورة الحصول على مياه الشرب بطريقة مأمونة ونقية، فضلا عن الحصول على خدمة الصرف الصحى .

وقال سامح سعد رئيس الصوت والضوء فى بيان اليوم ، انه فى إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة قطاع الاعمال العام، تم إضاءة الأهرامات الثلاثة وأبو الهول باللون الأزرق، للإعلان عن مشاركة مصر فى تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، "ضمان توافر خدمات المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع"، حيث يقام احتفال اليوم العالمى للمياه سنويا، للتعبير عن أهمية المياه فى حياتنا، وضرورة الحفاظ عليها، ولإتاحة الفرصة أيضا لرفع الوعى بكل الأمور المتصلة بها .

وأضاف سعد أن الصوت والضوء يهتم دائما بالمشاركة المجتمعية وإضاءة الأهرامات وأبو الهول فى الأحداث العالمية، والتى تمثل قضايا مجتمعية هامة نذكر منها إضاءة الأهرامات فى اليوم العالمى للطفل المبتسر، واليوم العالمى للسياحة، واليوم العالمى للمرأه، واليوم العالمى للقلب، ولدعم الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة .