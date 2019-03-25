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إسرائيل تغلق معبرى إيريز وكرم أبو سالم مع قطاع غزة

الإثنين، 25 مارس 2019 08:36 ص
إسرائيل تغلق معبرى إيريز وكرم أبو سالم مع قطاع غزة معبر كرم أبو سالم
كتب محمد جمال
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قررت إسرائيل، اليوم الإثنين غلق معبرى إيريز وكرم أبو سالم مع قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وأكدت تل أبيب أنه تم تقليص مساحة الصيد البحري فى غزة حتى إشعار آخر.

يذكر أن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه سيقطع زيارته للولايات المتحدة بعد هجوم صاروخي قرب مدينة تل أبيب.

وأضاف "في ضوء الأحداث الأمنية قررت قطع زيارتي للولايات المتحدة" واصفا الهجوم بأنه جريمة بشعة ستؤدي إلى رد إسرائيلي قوي.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات المقبلة ثم سيعود فورا إلى إسرائيل.

 


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