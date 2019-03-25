إسرائيل تغلق معبرى إيريز وكرم أبو سالم مع قطاع غزة

كتب محمد جمال

قررت إسرائيل، اليوم الإثنين غلق معبرى إيريز وكرم أبو سالم مع قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وأكدت تل أبيب أنه تم تقليص مساحة الصيد البحري فى غزة حتى إشعار آخر.

يذكر أن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه سيقطع زيارته للولايات المتحدة بعد هجوم صاروخي قرب مدينة تل أبيب.