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إحالة عضو هيئة تدريس بأزهر أسيوط للتحقيق بعد ترويجه شائعة اختفاء طالبة

الإثنين، 25 مارس 2019 02:24 م
إحالة عضو هيئة تدريس بأزهر أسيوط للتحقيق بعد ترويجه شائعة اختفاء طالبة الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى
أسيوط ـ محمود عجمى
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كشف مصدر مسئول بجامعة الأزهر فرع أسيوط، أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية بشأن واقعة تناول شائعات اختفاء فتاة بالمدينة الجامعية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وإرسالها إلى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.
 
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة تضمنت إحالة عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط، إلي التحقيق بعد نشره علي صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، شائعة اختفاء فتاة بمدينة الطالبات بأزهر أسيوط، وهي أخبار لا أساس لها من الصحة - حسب ما أعلنه بيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، من نفي الواقعة، مطالبا وسائل الإعلام، بتحري الدقة والأمانة فيما ينشر عن الجامعة، ومنتسبيها، وعدم إثارة أي بلبلة تتعلق بالطالبات والطلاب، الذين هم أمانة في أعناق إدارة الجامعة، أو نشر أى أخبار دون صدورها عن مصادر رسمية بدون تحقق.
 
وفي ذات السياق، حذر الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، المواقع والصفحات التي تروج مثل هذه الشائعات، بأن الإدارة القانونية بالجامعة سوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يروج مثل هذه الشائعات.
 
وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن المدينة الجامعية للبنات بأزهر أسيوط، تضم 5 مبانى كبرى، بها 3452 طالبة، جميعهن متواجدات ولا يوجد تسجيل لأي حالات غياب، مشيرا إلي أن إحدى الطالبات المصابات بالصرع، والتي تسكن في مدينة الطالبات بفرع أسيوط، جاءتها نوبة الصرع، وبدأت في الصراخ، مما أشعر الطالبات في المباني الأخرى بالخوف.
 
 
 

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