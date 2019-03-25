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الإثنين، 25 مارس 2019 10:17 م
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أوكرانيا تمنع دخول صحفى إيطالى الى أراضيها متهمة إياه بالتحيز ضدها

الإثنين، 25 مارس 2019 09:33 م
أوكرانيا تمنع دخول صحفى إيطالى الى أراضيها متهمة إياه بالتحيز ضدها الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو
أ ش أ
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رفضت السلطات الأوكرانية دخول صحفي إيطالى إلى أراضيها لتغطية الانتخابات الرئاسية متهمة إياه بالتحيز ضد البلاد.
وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين أن كييف منعت الصحفى الإيطالى مارك إنارو ، يعمل كمراسل للتيفزيون الرسمى فى روما من دخول أوكرانيا لتغطية الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.
وقال المتحدث باسم حرس الحدود الأوكرانى أوله سلوبوديان إن إنارو مُنع من الدخول لأنه تبنى "خطاباً معادياً لأوكرانيا فى تقاريره" بشكل متكرر ، مشيراً إلى أن الأخير لم يتم اعتماده من السلطات الانتخابية فى أوكرانيا.
وكانت أوكرانيا قد منعت مؤخراً صحفياً آخر من استراليا بسبب ما قالت إنه يشكل "تهديداً للأمن القومى".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية العامة في أوكرانيا في الـ 31 من مارس الجاري والتي يتنافس فيها 39 مرشحاً.


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