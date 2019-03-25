أمن البحر الأحمر يحل لغز العثور على جثتين بشواطئ غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

توصلت جهود مباحث البحر الأحمر إلى حل لغز العثور على جثتين على شاطئ مدينة راس غارب وتحديدا بمنطقة شقير، وتبين أنهم لصيادين من المفقودين فى مركب الصيد الذى تعرضت للغرق بمنطقة الزعفرانة.

كان ورد بلاغ للواء اشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، يفيد العثور على جثتين متحللتين تقريبا بالقرب من شاطئ راس شقير جنوب راس غارب.

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أيمن عقل، رئيس فرع بحث شمال البحر الأحمر، وتحت اشراف العميد مدحت منتصر، مدير مباحث المديرية، واشترك فى فريق البحث الرائد احمد الحوام، معاون مباحث راس غارب، والنقيب احمد عكاشة معاون المباحث من التوصل لتحديد هوية الجثتين المجهولتين.

وكشفت تحقيقات فريق البحث أن الجثتين لاثنين من الصيادين الذين غرقت بهم مركب الصيد "الحاج ياسين الزهيرى "بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس فى بداية شهر ديسمبر الماضى وان مباحث البحر الاحمر تواصلت مع عدد من أهالى الضحايا ومالك مركب الصيد بمحافظة الدقهلية للتعرف على الجثتين.

استقبلت مشرحة مستشفى رأس غارب عدد من أهالى وأقارب الصيادين المفقودين للتعرف على احدى الجثث وتبين انها لشقيق مالك مركب الصيد والجثة الثانية لأحد الصيادين وأقرا بمعرفتهما.

كان مركب الصيد "الحاج ياسين الزهيرى " قد تعرض للغرق بمنطقة الزعفرانة " بخليج السويس خلال رحلة صيد بعد فقد الاتصال بالمركب وعلى متنه نحو 14 صيد ولم تتمكن جهود البحث من العثور على حطام المركب او العثور على الصيادين.