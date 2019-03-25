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الإثنين، 25 مارس 2019 08:31 ص
خالد صلاح
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"أمريكان إيرلاينز" تلغى 90 رحلة طيران حتى 24 أبريل بسبب طائرات بوينج

الإثنين، 25 مارس 2019 08:30 ص
"أمريكان إيرلاينز" تلغى 90 رحلة طيران حتى 24 أبريل بسبب طائرات بوينج تحطم طائرات بوينج
أ ش أ
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أعلنت شركة الطيران الأمريكية " أمريكان إيرلاينز" أنها ستقوم بإلغاء 90 رحلة طيران يوميا حتى الرابع والعشرين من شهر أبريل القادم نتيجة التعليمات بعدم تحليق طائرات شركة "بوينج" من طراز "737 ماكس " بعد تعرض اثنتين منها لحادثين متشابهين فى إثيوبيا هذا الشهر وفى إندونيسيا فى أكتوبر الماضى.

وأشارت " أمريكان إيرلاينز" ـ التى لديها 24 من طائرات بوينج ـ إلى أن هذه الإلغاءات جاءت فى مسعى لتقديم مزيد من التطمينات وتجنب حالة فوضى الرحلات الجوية فى اللحظات الأخيرة ، وذلك بعد أن كان قرار الشركة بإلغاء رحلات هذه الطائرات حتى 28 مارس الجارى فقط.

وأوضحت الشركة ـ فى بيان ـ أن الإلغاء الاستباقى للرحلات يمكن الشركة من تقديم خدمة أفضل لعملائها فيما يخص خيارات إتاحة الرحلات وإعادة الحجز.لافتة إلى أنها ما زالت تنتظر معلومات من هيئة الطيران الفيدرالية ووزارة النقل وهيئة سلامة الطيران وغيرها من الهيئات التنظيمية ومن شركة بوينج بالسماح لطائرات " 737 ماكس " من أسطولها باستئناف التحليق.

يذكر أنه كان قد تم منع تحليق هذه الطائرات حول العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة بعد حادث إثيوبيا ، والذى أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة " 157 شخصا " ، وقبله فى إندونيسيا والذى أودى بحياة 189 شخصا وكانت الطائرة فى كل من الحادثين من نفس الطراز.


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