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الإثنين، 25 مارس 2019 11:43 م
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أقباط قرية الإسماعيلية بالمنيا يتبرعون بمواد بناء لإنشاء مسجد القرية

الإثنين، 25 مارس 2019 11:31 م
أقباط قرية الإسماعيلية بالمنيا يتبرعون بمواد بناء لإنشاء مسجد القرية بناء مسجد
المنيا- فريق المحافظات
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بعد مشاركة مسلمى قرية الإسماعيلية بمحافظة المنيا، فى العام قبل الماضى وتبرعهم أبناء كنيسة داخل القرية، من جديد تعلن القرية عن السماحة والمحبة التى تسود بين أهلها حيث تبرع أقباط القرية بمواد بناء لإنشاء مسجد القرية ويسمى مسجد التقوى.

 

ويقول العمدة إبراهيم غنوم عمدة القرية، أنه ليس غريب على أهالى قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا أن يشاركوا جميعا مسلمين واقباط فى بناء كنيسه كما هو ليس غريبا أيضا أن نجد أقباط القرية يسرعون بتقديم مواد البناء لإنشاء المسجد، وهذا يدل على المحبة والرابط القوى بين أهالى القرية جميعا.

 

وأضاف أن العام قبل الماضى شهد بناء كنيسة للأقباط من أبناء القرية بمشاركة المسلمين وذلك تخفيفا للمعاناة التى كانوا يعانون منها للذهاب لأداء صلواتهم فى القرى المجاورة وهذا كان يعرضهم للمشقة والتعب وتكاليف وأعباء مالية زائدة، ولكن اليوم يصلى الأقباط بين أحضان أهاليهم من المسلمين.

 

ولفت عمدة القرية أنه عندما تم الإعلان عن إنشاء مسجد القرية وجدنا الأقباط يسرعون من أجل المساهمة سواء ى المشاركة بالعمال أو بتقديم مواد البناء لإنشاء ذلك المسجد، وأوضح أن الأمر داخل القرية شورى بينهم للفرق بين أحد الجميع بدا واحدة لبناء وتوفير الخدمات بداخلها.

 

فيما قال جابر خلف أحد أبناء القرية شعور طيب من الأشقاء الأقباط عندما تكون يدنا بيدهم فى البناء والاعمار وتوفير الخدمات وأوضح ليس غريب عليهم أن يساعدوا سواء بالجهد أو المال لبناء مسجد جميعنا هنا نعمل الصالح العام ولصالح ترسيخ مبادئ المحبة لتشمل الأجيال القادمة.

 

وأكد أن إنشاء المسجد والكنيسة فى عام واحد بسواعد أهالى القرية هو خير مثال على الروح الطيبه التى تخيم على الجميع بداخلها.

 


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