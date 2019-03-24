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الأحد، 24 مارس 2019 03:50 م
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120 متدربا يجتازون البرنامج التأهيلى لمبادرة "صنايعية مصر" بجامعة سوهاج

الأحد، 24 مارس 2019 03:20 م
120 متدربا يجتازون البرنامج التأهيلى لمبادرة "صنايعية مصر" بجامعة سوهاج جانب من المبادرة
سوهاج محمود مقبول
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اجتاز 120 متدربا من طلاب الجامعة والتعليم الفني، وشباب المحافظة، دورتي "صيانة الحاسب وصيانة السيارات"، وذلك ضمن تنفيذ البرنامج التدريبي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "صنايعية مصر"، والتي تهدف إلي توفير حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة، لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة، التي يحتاجها سوق العمل، بما يساهم بالحد من البطالة، وتوفير عدد من الصنايعية المهرة المدربة علي عدد من المهن الحرفية بأساليب علمية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.
 
وأوضح الدكتور عنتر عبد العال مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، والمشرف علي تنفيذ المبادرة، أن أولى فاعليات المبادرة انطلقت بكلية التعليم الصناعي بدورة عن "صيانة الحاسب"، حيث تم تدريب وتأهيل 85 متدربا علي كيفية صيانة مكونات جهاز الحاسب وإصلاح الأعطال المختلفة به، وشرح المكونات المادية لجهاز الحاسب، والتعريف بالأعطال شائعة الحدوث وأسبابها.
 
وأضاف عنتر، أنه تم خلال المبادرة أيضاً تدريب 35 متدربا من أبناء الإقليم علي صيانة السيارات، حيث شملت الدورة كيفية فك وفحص واختبار محركات البنزين، إصلاح أنظمة نقل الحركة وضبط الفرامل وسرعة السيارة، إلى جانب اختبار وضبط الزوايا الهندسية للعجلات وأنظمة الكهرباء والالكترونيات الخاصة بالسيارة.
 
والجدير بالذكر، أن الجامعة تواصل تنفيذ 12 دورة تدريبية كمرحلة أولى بالمبادرة خلال شهر مارس الجارى، حيث تم تسجيل أكثر من 1600 استمارة من شباب المحافظة للمشاركة، في تلك الدورات بالتعاون مع قطاعات المجتمع السوهاجي المختلفة.
 
 
جانب من المبادرة (1)
جانب من المبادرة 

جانب من المبادرة (2)
جانب من المبادرة 

جانب من المبادرة (3)
جانب من المبادرة 

 


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