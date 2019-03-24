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وكيل "العلميين" يحرر محضر إثبات حالة ضد النقيب بعد التعدى على أحد مقرات النقابة

الأحد، 24 مارس 2019 05:54 م
وكيل "العلميين" يحرر محضر إثبات حالة ضد النقيب بعد التعدى على أحد مقرات النقابة الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل ثانى النقابة العامة للعلميين
كتبت آية دعبس
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قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى النقابة العامة للعلميين، والمفوض بإدارة شئون النقابة، إنه حرر محضرا إداريا رقم 7325، بتاريخ اليوم الأحد 24 مارس 2019، ومعه كل من أمير محمد شعبان عضو مجلس النقابة العامة، ومحمود سعد عضو الجمعية العمومية للنقابة، ضد الدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب العام، والذى اتخذ المجلس قرار بتجميد نشاطه ووقفه عن مزاولة مهام منصبه، خلال اجتماع طارئ أمس.

وأوضح أبو عميرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحضر تضمن إثبات حالة إسقاط عضوية النقيب السابق السيد المليجى، وسحب الثقة من نبيل ياسين وكيل أول النقابة العامة، وأحمد سعيد أمين الصندوق بالنقابة، وذلك عقب ما وصفه بـ"اقتحام" من قبل النقيب الموقوف لمقر النقابة فرع مدينة نصر، صباح اليوم، بعد منعه من دخول مقر منطقة الألفى، وحماية أعضاء النقابة له.

وكان مجلس النقابة العامة للعلميين، قد قرر إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبد الستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق، وإرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا.

 

 

 
 

 

 


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