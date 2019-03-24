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وصول القافلة الطبية لجامعة أسوان إلى دولة جيبوتى

الأحد، 24 مارس 2019 01:19 ص
وصول القافلة الطبية لجامعة أسوان إلى دولة جيبوتى أعضاء القافلة
أسوان - صلاح المسن
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استقبلت دولة جيبوتى، اليوم، أعضاء القافلة الطبية التى تنظمها جامعة أسوان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، تستمر أعمال القافلة خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس الحالى.

 

وصرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان،  فى بيان، بأن هذه القافلة الطبية تم إيفادها إلى دولة جيبوتى فى إطار اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى خلال عام 2019، وتضم القافلة خمسة تخصصات طبية هى الجراحه العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة والتخدير.

 

وأضاف الدكتور عبدالرحمن الطحان، وكيل كلية طب أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس القافلة الطبية، أنه سيتم البدء فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلال  هذه القافلة اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك أمام مستشفى مدينة "على صبيح" التى تقع جنوب جيبوتى، وسوف تستمر أعمال القافلة حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ووزارة الصحة فى جيبوتى.


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