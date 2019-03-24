video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 08:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية سويسرا: ملف أموال مبارك المجمدة بيد القضاء ولا يمكننا التدخل

الأحد، 24 مارس 2019 07:06 م
وزير خارجية سويسرا: ملف أموال مبارك المجمدة بيد القضاء ولا يمكننا التدخل إيجنازيو كاسيس وزير الخارجية السويسرى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية السويسرى إيجنازيو كاسيس، إن مصير أموال مبارك المجمدة مرتبط بالقضاء السويسرى، ولا يمكننا أن نتدخل، مشددا أن الملف كاملا لا يزال بيد القضاء ولا يمكننا التدخل.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك بين سامح شكرى ووزير الخارجية السويسرى.

 

بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن زيارته إلى واشنطن ستبحث كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه سيبحث ملف مكافحة الإرهاب، والتطرق للمخاطر المترتبة على تجمع مقاتلين أجانب بشكل كثيف فى مناطق مثل ادلب.

 

وأوضح وزير الخارجية أن هناك تخوفا من التهديدات التى يشكلها المقاتلين الأجانب على دول المنطقة، مؤكدا أن مصر ترتبط بعلاقات عميقة مع الولايات المتحدة والتشاور جار بين البلدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سامح شُكرى يُؤكد على دور الخارجية فى الدفاع عن مصالح الشعب المصري

وزير الخارجية السويسرى

سويسرا

اخبار سويسرا

أموال مبارك المجمدة

اموال مبارك

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة