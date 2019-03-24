وزير خارجية سويسرا: ملف أموال مبارك المجمدة بيد القضاء ولا يمكننا التدخل

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية السويسرى إيجنازيو كاسيس، إن مصير أموال مبارك المجمدة مرتبط بالقضاء السويسرى، ولا يمكننا أن نتدخل، مشددا أن الملف كاملا لا يزال بيد القضاء ولا يمكننا التدخل.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك بين سامح شكرى ووزير الخارجية السويسرى.

بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن زيارته إلى واشنطن ستبحث كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه سيبحث ملف مكافحة الإرهاب، والتطرق للمخاطر المترتبة على تجمع مقاتلين أجانب بشكل كثيف فى مناطق مثل ادلب.

وأوضح وزير الخارجية أن هناك تخوفا من التهديدات التى يشكلها المقاتلين الأجانب على دول المنطقة، مؤكدا أن مصر ترتبط بعلاقات عميقة مع الولايات المتحدة والتشاور جار بين البلدين.