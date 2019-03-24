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وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن غدا لإجراء مشاورات مع نظيره الأمريكى

الأحد، 24 مارس 2019 05:46 م
وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن غدا لإجراء مشاورات مع نظيره الأمريكى سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة
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يتوجّه سامح شكرى وزير الخارجية، غداً، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء مشاورات مقررة مع نظيره الأمريكى "مايك بومبيو"، حيث سيتم تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، والبناء على نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكى "بومبيو" الأخيرة إلى القاهرة فى يناير الماضي، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين.

هذا، ومن المقرر أن يجرى وزير الخارجية سامح شكرى خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع قيادات الإدارة الأمريكية، وأعضاء الكونجرس، والدوائر الأمريكية المختلفة.

 

 

 

 

 


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